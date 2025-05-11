Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sonlandı

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Bu yıl için gerçekleştirilen üçüncü EKK toplantısında; sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik önlemler, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve istihdam politikalarının yanı sıra değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete olan yansımaları gibi çeşitli konular ele alındı.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantının ardından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJLI DURUMU VURGULANDI

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” cümleleri ön plana çıktı. Genç ve dinamik nüfusu, güçlü sanayi ve üretim altyapısı, stratejik coğrafi konumu, Avrupa pazarı ile entegrasyonu ve Asya ile derinleşen ilişkileri sayesinde ülkenin küresel ölçekte önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK

Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programı çerçevesinde; mali disiplinden vazgeçmeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek ve üretken kapasiteyi artıracak yatırım ile ihracat odaklı politikaları güçlendirerek, istihdamı destekleme adına gereken tüm adımları güçlü bir koordinasyon ile atmaya devam edileceği ifade edildi. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkileri özel sektör ve diğer paydaşlarla istişare edilerek değerlendiriliyor ve bu etkileri sınırlandırmak için gerekli önlemler alınıyor.