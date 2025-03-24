Ekonomi Yönetimi Vergi İndirimini Değerlendiriyor

STOPAJ DAHA DA DÜŞEBİLİR

Mevduat ve fonlardaki stopaj oranı, şubat ayında 5 puan artırılmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, bu verginin yeniden düşürülmesi planlanıyor. Ekonomi yönetimi, mevcut piyasa dalgalanmalarına karşı bir önlem paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk aşamada mevduat ve fonlardaki stopaj oranının azaltılması değerlendiriliyor. Bu düzenlemenin Türk Lirası’nın desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor. 6 aya kadar olan vadeli mevduatlarda, 1 Şubat’ta stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmişti. Fonlar için de aynı oran geçerli olmuştu.

MEVDUAT FAİZLERİ POLİTİKA FAİZİNİ GEÇİYOR

Aynı zamanda mevduat faizlerindeki yükseliş de gözlerden kaçmadı. Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutması yönünde artan beklentilerle birlikte mevduat faizleri yüzde 45’e yaklaştı. Kısa vadeli mevduatlar yeniden yüzde 45-47 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda uygulanan faiz oranı ise yüzde 42,5 olarak belirlenmişti. Böylelikle mevduat faizleri, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.