Ekonomide Yeni Adım: Stopaj Oranı Düşürülebilir

STOPAJ ORANLARINDA YENİ DÜZENLEME

Şubat ayında mevduat ve fonlarda stopaj oranı 5 puan artırılmıştı. Ancak son gelişmeler ışığında, verginin tekrar düşürülmesi düşünülüyor. Ekonomi yönetimi, piyasada yaşanan dalgalanmalara karşı yeni bir önlem paketi üzerinde çalışıyor. İlk aşamada mevduat ve fonlardaki stopaj oranının azaltılması değerlendiriliyor. Bu adımla Türk Lirası’nın desteklenmesi hedefleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GÖRÜLEN ARTIŞ

Diğer taraftan, mevduat faizlerindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutacağına dair beklentilerin artmasıyla birlikte, mevduat faizleri yüzde 45 seviyelerine ulaştı. Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları yeniden yüzde 45-47 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda uygulanan faiz oranı ise yüzde 42,5 olarak belirlenmişti. Böylelikle, mevduat faizleri yüzde 42,5 olan politika faizinin üstüne çıkmış oldu.