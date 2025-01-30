Ekonomik Gündemde Takip Edilecek Konular

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yeni günde yurt içinde takip edilecek önemli olaylar arasında ekonomik güven endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, bankacılık sektörü raporu ve haftalık para ile banka istatistikleri yer alıyor. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin durumu hakkında değerli bilgiler elde edilebiliyor.

YURT DIŞI GÖZLEMLERİ

Yurt dışında ise gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından alınacak faiz kararına odaklanıyor. Ayrıca, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamları da dikkatlice izleniyor. Bu veriler, küresel ekonomik perspektif açısından önemli bir yere sahip.

İLGİ ÇEKEN ETKİNLİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 09.00’da Dünya Bankası “Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı”na katılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 10.00’da 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı’na katılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aynı gün saat 10.00’da ekonomik güven endeksini açıklayacak.

RESMİ TOPLANTILAR VE RAPORLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, saat 10.30’da Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.00’te Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’ne yer alacak. TCMB, aynı saatte 23 Ocak tarihli PPK toplantı tutanağını yayımlayacak. Ayrıca, BDDK 2024 yılı Aralık ayına ait bankacılık sektörü aylık raporunu saat 14.00’te açıklayacak. TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri bültenini ise 14.30’da yayımlayacak.

GENEL KURUL VE FİNANSAL SONUÇLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 19.00’da MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu’na katılacak. Ayrıca, Akbank’ın 2024 yılı 4. çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçları da açıklanacak. Bu raporlar, bankanın performansı açısından önemli veriler sunuyor.