Ekonomik Güven Ağustosta Arttı

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini yayınladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 seviyesindeyken, ağustos ayında yüzde 1,7 artış göstererek 97,9 seviyesine ulaştı. Böylelikle endeks, mart ayından bu yana en yüksek değeri görmesine rağmen eşik değerin altında kalmaya devam ediyor. Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. 100’ün üstünde olması ekonomide iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifade ediyor.

SEKTÖRLERDEKİ GÜVEN DURUMU FARKLI

Ağustos ayı itibarıyla tüketici güven endeksi bir önceki ayla kıyaslandığında yüzde 0,9 artarak 84,3 seviyesine ulaştı. Ayrıca reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7’lik artışla 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 111,1 değerini ve perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,8 artışla 108,8 değerini aldı. Ancak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında bir azalma ile 85,3 değerine geriledi.