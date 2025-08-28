Ekonomik Güven Ağustosta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında bir artış göstererek 97,9 seviyesine ulaştı. Bu durum, endeksin mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına rağmen, eşik değerin altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Ekonomik güven endeksi 0-200 arasında değer alabiliyor; 100’den yüksek değerler genel ekonomik duruma yönelik iyimserliği, 100’den düşük değerler ise kötümserliği ifade ediyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDİKSİ DÜŞÜYOR

Ağustos ayında bir önceki aya göre yapılan değerlendirmelerde, tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 artarak 100,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 111,1 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,8 artarak 108,8 değerine ulaştı. Ancak dikkat çeken bir durum, inşaat sektörü güven endeksinin yüzde 4,0 oranında bir azalma ile 85,3 değerine düşmesidir.