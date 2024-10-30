Ekonomik Güven Endeksi Ekimde Yükseldi

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTIYOR

Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,2 artış göstererek 98 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, Eylül ayında 95 olan endeks, Ekim’de yüzde 3,2 artışla 98’e yükseldi.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ

Aynı dönemde tüketici güven endeksi de yüzde 3 artışla 80,6’ya ulaştı. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi ise yüzde 3 artışla 102,2 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artış göstererek 114,2’ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 artış ile 110,7’ye çıktı. Ancak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 oldu.