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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Ocak’ta Yükseldi

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OCAK AYINDA EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamalara göre, Ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,7 değerine ulaştı. Aralık ayında bu değer 98,9 iken, Ocak ayında %0,8 oranında bir artış göstererek 99,7 oldu.

TÜKETİCİ, REEL KESİM, HİZMET VE PERAKENDE GÜVEN ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında azalma göstererek 81,0 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,1 oranında düşerek 102,6 değerine geriledi. Öte yandan, hizmet sektörü güven endeksi %2,5 oranında artışla 116,5 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 114,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise %2,6 artışla 91,7 değerine yükseldi.

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