Ekonomik Güven Endeksi Ocak’ta Yükseldi

OCAK AYINDA EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamalara göre, Ocak ayında ekonomik güven endeksi 99,7 değerine ulaştı. Aralık ayında bu değer 98,9 iken, Ocak ayında %0,8 oranında bir artış göstererek 99,7 oldu.

TÜKETİCİ, REEL KESİM, HİZMET VE PERAKENDE GÜVEN ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında azalma göstererek 81,0 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,1 oranında düşerek 102,6 değerine geriledi. Öte yandan, hizmet sektörü güven endeksi %2,5 oranında artışla 116,5 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 114,5 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise %2,6 artışla 91,7 değerine yükseldi.