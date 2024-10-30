Ekonomik Güven Endeksinde Sürekli Yükseliş

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDEKİ ARTIS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 değerindeyken, Ekim ayında %3,2 artış göstererek 98,0 değerine ulaştı. Bu, ekonomik beklentilerin daha olumlu yönde şekillendiğine işaret ediyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ekim ayında, bir önceki aya göre tüketici güven endeksi %3,0 artarak 80,6 değerini aldı. Aynı zamanda, reel kesim yani imalat sanayi güven endeksi de %3,0 artışla 102,2 düzeyine yükseldi. Bu durum, üretim ve yatırım beklentilerinde bir iyileşme olduğunu gösteriyor.

HİZMET SEKTÖRÜ VE PERAKENDE GÜVEN ENDEKSLERİ

Hizmet sektörü güven endeksi %1,5 artışla 114,2 değerini alırken, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 artarak 110,7 düzeyine ulaştı. Bu veriler, hizmet ve perakende alanlarındaki tüketici eğilimlerinin genel olarak olumlu yönde geliştiğini ortaya koyuyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVENİNDEKİ DÜŞÜŞ

Ancak, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 azalışla 86,3 değerini aldı. Bu durum, inşaat sektöründe belirsizliklerin artabileceğine ve yatırımların yavaşlayabileceğine işaret ediyor. Kaynak: TÜİK