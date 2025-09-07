Ekonomik Politika OVP Açıklanıyor

EKONOMİK POLİTİKALARDA YENİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın yapılacak basın toplantısında ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Programı açıklayacak. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının yarın saat 09.00’da olacağını ve OVP’nin ayrıntılarını aktaracaklarını belirtti.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Yılmaz, açıklamasında şunları ifade etti: “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.” Programlarının odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma bulunduğunu vurguladı. Yılmaz, ana politika çerçevesini koruyarak güçlendirdiklerini de dile getirdi.

TÜRKİYE’Yİ HAKETTİĞİ SEVİYEYE TAŞIYACAK

Cumhurbaşkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü politik destek ve milletteki dayanışma ile belirlenen hedeflere kararlılıkla ilerleyeceklerini belirterek, “Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız.” dedi.