Ekonomiye Güven Ağustosta Arttı

ekonomiye-guven-agustosta-artti

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARTIK YÜKSELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına dair ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,3 iken, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artış göstererek 97,9 değerine ulaştı. Böylece endeks, mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi elde etse de hala eşik değerin altında kalmaya devam ediyor. 0-200 arasında değer alabilen ekonomik güven endeksi, 100’den fazla olduğunda genel ekonomik duruma iyimser bir bakış açısını, 100’den az olduğunda ise kötümserliği ifade ediyor.

TÜKETİCİ GÜVENİ YÜKSELİYOR, İNŞAAT SEKTÖRÜ DÜŞÜYOR

Veriler, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla tüketici güven endeksinin yüzde 0,9 artarak 84,3, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinin yüzde 1,7 yükselerek 100,6, hizmet sektörü güven endeksinin yüzde 1,1 artışla 111,1 ve perakende ticaret sektörü güven endeksinin yüzde 0,8 artarak 108,8 değerine ulaştığını gösteriyor. Ancak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında düşüş yaşayarak 85,3 değerini aldı.

