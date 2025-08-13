Ekrem İmamoğlu Adaylık İçin Açık

İMAMOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg ile yaptığı röportajda, soruları danışmanları aracılığıyla yazılı olarak yanıtladı.

MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir soru üzerine, “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” açıklamasını yaptı. İmamoğlu, kendisinin aday olmasının önünde bir engel çıkarsa, alternatif bir adayı desteklemeye hazır olduğunu belirtip bu duruma dair net bir tutum sergiledi.