Ekrem İmamoğlu Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk ve terörle mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bu çerçevede Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltında bulunan İmamoğlu, dün ilk dosyasına dair ifade verdi.

İFADESİ AÇIKLANDI

Mali Şube’deki ifadesinin ardından Ekrem İmamoğlu bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini de verdi. Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alınan İmamoğlu’nun her iki suçlamaya dair ifade işlemleri tamamlandı. İfade verme süreci 5 saat sürdü ve İmamoğlu’nun terör suçlamasına ilişkin ifadesi 18 sayfa oldu. İmamoğlu, saat 19.00 civarında adliyeye sevk edildi. İmamoğlu ile birlikte 91 kişinin savcılık ifadesinin saat 21.00’de başlaması bekleniyor.

SAVUNMALARINI SUNDU

İBB Başkanı İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen dört olası senaryo şunlardır; 1- Serbest bırakılabilir, böylece İBB Başkanlığı görevine devam edebilir. 2- Serbest kalacağı durumda ‘terör’ suçundan soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir. 3- Terör suçlamasıyla tutuklanırsa İçişleri Bakanlığı kayyum ataması yapabilir. 4- Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi mecliste seçim yapılır ve yeni bir başkan seçilir.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu hakkında yöneltilen yedi suçlama içerisinde; suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek yer alıyor.