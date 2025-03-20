Ekrem İmamoğlu İçin İki Seçenek Masada

SAVCILIKTAN GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplam 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın arka planında basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu yer alıyor. İmamoğlu hakkında “suç örgütü lideri” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, gözaltına alınanlar arasında belediyenin yöneticilerinin de bulunduğu aktarılıyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da bu kapsamda gözaltına alındığı bildirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturmadan dolayı da gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişiyi kapsıyor. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde iki ayrı soruşturma kapsamında toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ SUÇLAR

İmamoğlu ve diğer şüphelilere yönelik suçlamalar şunlardır:

– Suç örgütü yöneticisi olmak

– Suç örgütüne üye olmak

– İrtikap

– Rüşvet

– Nitelikli dolandırıcılık

– Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

– İhaleye fesat karıştırmak

KAYYUM ATAMA İHTİMALİ

Soruşturma sırasında İmamoğlu’nun PKK/KCK yapılanması ile ilişkili bir duruma düşmesi halinde mevzuata göre kayyum atanması söz konusu olabiliyor. Ancak, terörle iltisaklı olmayan rüşvet ve benzeri adi suçlar söz konusuysa, belediye meclisi içinde yapılacak bir seçim ile yeni bir belediye başkanı atanabiliyor.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Gözaltı kararı verilen isimler arasında şunlar yer alıyor: Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun (İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan (İmamoğlu’nun kampanya yöneticisi), Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür), Can Akın Çağlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri) ve daha birçok isim. Toplamda bir dizi isim gözaltı kararına tabii tutulmuş durumda.