Ekrem İmamoğlu İçin Karar Günü Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen yolsuzluk ve terör operasyonu çerçevesinde Ekrem İmamoğlu, çarşamba sabahı gözaltına alındı. Gözaltına alınan İmamoğlu, dün ilk dosyasıyla ilgili ifade vermişti.

İFADE VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İBB Başkanı, Mali Şube’de verdiği ifadenin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini sunarak her iki suçlamaya ilişkin ifade işlemlerini tamamladı. İfade verme işlemi yaklaşık 5 saat sürdü ve İmamoğlu’nun terör suçlamasına dair ifadesinin uzunluğu 18 sayfayı buldu. İmamoğlu, saat 19.00 civarında adliyeye sevk edildi. İmamoğlu ile birlikte toplam 91 şüphelinin savcılık ifadesinin saat 21.00’de başlaması bekleniyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İBB Başkanı, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde de ifade verdi ve burada yapılan ifade işlemi sonrası suçlamaları red etti.

Olası SENARYOLAR

Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen durumla ilgili dört senaryo şöyle sıralanıyor: 1- İmamoğlu serbest bırakılabilir ve İBB Başkanlığı görevine devam eder. 2- İçişleri Bakanlığı, ‘terör’ suçlaması nedeniyle kayyum atama kararı alabilir. 3- Terör suçlamasıyla tutuklanması durumunda kayyum ataması gerçekleştirilebilir. 4- Organize suç örgütü suçlamasıyla tutuklandığı takdirde, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi yeni bir başkan seçimi yapılması gündeme gelebilir.

EKREM İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkında ileri sürülen 7 suçlama şunlardır: Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek.