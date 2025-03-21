Ekrem İmamoğlu Kreş Açma Suçunu Savundu

GÖZALTI SÜRECİ VE SORUŞTURMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde gözaltında bulunuyor. Söz konusu soruşturmada toplam 106 şüpheli mevcut. Bu şüphelilerden 87’si şu an gözaltında. Gözaltında bulunduğu süre zarfında sosyal medya platformu X’ten açıklamalarda bulunan İBB Başkanı, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış” diyerek yeni bir soruşturma ile karşılaştığını belirtti.

KREŞ AÇIMI ÜZERİNE YORUMLAR

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum.” Bu açıklamalar, İmamoğlu’nun gözaltındaki durumu ve yaptığı kreş açma çalışmalarının arka planda nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.