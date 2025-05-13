Ekrem İmamoğlu’na Diploma İptali Tebliğ Edildi

DİPLOMANIN İPTALİNE DAİR AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini onayladı ve bu durumu ilgili tebliğ yazısı ile bildirdi. Yazıda, “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir” denildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE YASAL ADIMLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapordaki tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan bir soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi’ne gönderilen yazıda, İmamoğlu’nun diploması referans alınarak, kurulacak iş ve işlemlerin hukuka uygun olması için gerekli adımların bir an önce atılması istenmişti.

DİPLOMA BİLGİLERİNİN KALDIRILMASI

İstanbul üniversitesinin 18 Mart’ta yaptığı duyuruda, Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınması kararı alındığı belirtilmişti. İmamoğlu’nun diploma bilgisi, üniversitenin veri tabanından 6 Mayıs’ta kaldırılmıştı.