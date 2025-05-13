Ekrem İmamoğlu’na Diploma İptali Tebliği!

İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu’na Diplomaya İptal Yazısı Gönderildi

DİPLOMA İPTAL KARARI

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yönetim Kurulu, 18 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline yönelik kararını tebliğ etti. Gönderilen yazıda, “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir.” ifadesi yer aldı.

İNCELENEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda yer alan diplomadaki sahtecilik tespitleri üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu’nun diplomasının dayanak gösterilerek gerçekleştirilecek işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli adımların en kısa sürede atılmasını talep etti.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI VE SON GÜNCELLEME

İstanbul Üniversitesi, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınarak iptal edildiğini duyurdu. İmamoğlu’nun diploma bilgisi 6 Mayıs’ta üniversitenin veri tabanından silinmiş oldu.