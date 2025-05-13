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Ekrem İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Açıldı

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DAHA FAZLA SORUŞTURMA AÇILDI

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’na, “Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret” suçu işlendiği iddiasıyla bir soruşturma daha açıldığı bildiriliyor.

ELEŞTİRİLERİ SONRASI TUTUKLANDI

19 Mart tarihinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılık ifadesinin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

YENİDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu hakkında ifade sırasında kullandığı bazı cümleler sebebiyle “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İFADE GÜNÜ BELİRLENDİ

İmamoğlu, bu yeni soruşturma çerçevesinde yarın SEGBİS sistemi aracılığıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade verecek.

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