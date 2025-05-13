Ekrem İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Açıldı

TUTUKLULUĞU SÜREBİYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’na ‘Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldığı öğrenildi.

İKİ SAVCIYI HEDEF GÖSTERDİ

19 Mart tarihinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılık ifadesinin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde soruşturmayı yürüten iki savcıyı hedef göstererek eleştirilerde bulundu.

İmamoğlu’nun hakimlik ifadesindeki bazı ifadeleri sebebiyle “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu yeni soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun yarın SEGBİS sistemi aracılığıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade vereceği belirtildi.