Ekrem İmamoğlu’na Yeni Soruşturma Başlatıldı

SON DAKİKA GELİŞMESİ

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir gelişme meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu’na “Savcılara yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine hakaret” suçu işlendiği iddiasıyla bir soruşturma açıldı.

19 Mart tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta savcılık ifadesinin ardından İstanbul 10. Sulh Hukuk Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. İmamoğlu, hakimlik ifadesinde soruşturmayı yürüten iki savcıyı eleştirmişti.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İmamoğlu hakkında, hakimlik ifadesindeki bazı cümlelerinden ötürü “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

YARIN İFADE VERECEK

Bu soruşturma çerçevesinde İmamoğlu, yarın SEGBİS sistemi aracılığıyla Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde ifade verecek.