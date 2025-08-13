Ekrem İmamoğlu’ndan Adaylık Açıklaması

İMAMOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında önemli ifadelerde bulundu. Amerikan medya kuruluşu Bloomberg’e verdiği röportajda İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruları danışmanları vasıtasıyla yazılı olarak yanıtladı.

MUHALEFETİN BİRLEŞMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir soruya “Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir.” yanıtını verdi. Ayrıca, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine katılması engellenirse, alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu ifade etti.