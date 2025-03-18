Ekrem İmamoğlu’ndan Diploma İptaline İlk Tepki

KIBRIS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE GEÇİŞTE ŞAİBE TESPİTİ

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişte şaibe bulunduğu iddialarının ardından, Ekrem İmamoğlu’nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Bu gelişmenin ardından, Ekrem İmamoğlu’ndan gelecek yanıt merakla bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Üniversitesi’nin aldığı karara tepki gösterdi. İmamoğlu, bu kararın hukuksuz olduğunu vurguladı. “Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş yok tek başına!” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair ihbarlar üzerine araştırmalara başladı. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, diplomanın sahteliğine ilişkin bulgular yer aldı ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, bu çerçevede ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi.

YÖK RAPORUNDAKİ İDDİALAR

Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılan süreçlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usullerine uygun yürütülmediği belirtildi. Bu rapor, soruşturmanın temel unsurlarından birini oluşturuyor.