Ekrem İmamoğlu’ndan Karar Sonrası Açıklama

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

19 Mart’ta gözaltına alındıktan sadece 4 gün sonra adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. İmamoğlu, hakkında başlatılan mali suçlar soruşturması nedeniyle hapse alındı ve daha sonra terör suçlamasıyla ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ PAYLAŞTI

Kararın ardından İmamoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden destekleyici ifadeler paylaştı. İmamoğlu, “YENİLECEKSİN…” ifadesini kullanarak şu şekilde devam etti: “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…”