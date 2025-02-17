Ekrem İmamoğlu’ndan Lütfü Savaş’a Tepki

İHRAÇ SONRASI DAVA AÇILDI

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023’te yapılması planlanan ‘Demokrasi ve Birlik Kurultayı’nın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Savaş, dilekçesinde kurultay sürecinde “seçimi kazanmak için ev, araba, telefon, tablet ve bavullarla para dağıttıklarını” belirtti. Aynı zamanda kurultayın sonuçlarının değiştirildiğini ve irade fesadı hali ile rüşvet karıştırıldığını ifade etti.

İMAMOGLU’NDAN SERT YANIT

Lütfü Savaş’ın bu adımı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çekici bir açıklama yaptı. İmamoğlu, Savaş’a yönelik “Basiretsiz, etik olmayan, zemini çürük. Hiçbir sözünü muhatap almam. Pırlanta gibi kurultay olmuştur, tamamen centilmence geçmiştir. Boşta kalmış insanlardır bunlar” sözlerini kullandı. Bu sert ifadeler, Savaş’ın kurultaya yönelik yaptığı itirazın ciddiyetini sorguladı.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ İDDİALAR

Lütfü Savaş, iptal dilekçesinde önemli ifadelere yer verdi. “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması sonrası, müvekkil yapmış olduğu araştırmalar neticesinde birçok kurultay delegesi ile konuşmuş ve o delegelere baskı yapıldığını, oy karşılığı ev ve arabalar verildiğini, otellere bavul bavul dolarlar getirildiğini” ifade etti. Ayrıca, “iphone telefonlar ile ipad tabletlerin oy karşılığı verildiği” ve bazı delegelere iş imkanı sağlanacağı sözü verilerek, seçim sonucunun değiştirildiği belirtiliyor.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNDEN PARA AKIŞI

Savaş, ayrıca basında yer alan haberlere dayanarak, kurultayda oy kullanan bazı delegelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığını ve birçok delegeye siyasi görevler için sözler verildiğini kaydetti. İddialara göre, CHP’nin İstanbul’daki belediyeleri tarafından ihale verilen firmalar aracılığıyla, kurultay sürecinde delegelere para akışı sağlandığı tespit edilmiştir.