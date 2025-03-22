Ekrem İmamoğlu’ndan Terör İddiaları Üzerine İfade

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu süreçte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 91 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında iki ayrı dosya bulunuyor. İlk dosya rüşvet ve yolsuzlukla ilgili, ikinci dosya ise terör suçlamalarına dair. Son olarak, terör dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı ve Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.

İfade İşlemleri Tamamlandı

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün ilk dosya için ifade vermişti. İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini verdi. İfade süreci toplamda 5 saat sürdü. İmamoğlu’nun terör suçlamasına dair ifadesi 18 sayfa olarak kaydedildi. Gözaltında bulunan kişilerin önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Terör Soruşturmasındaki Suçlamalar

İkinci soruşturma, kent uzlaşısıyla ilgili. Bu konudaki süreç, 2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti’nin ortak aday belirleme çabalarını kapsıyor. Bu bağlamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilere, İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensuplarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlaması yöneltildi.

İlk İfade ve Reddedilen Suçlamalar

İmamoğlu’nun ifade tutanağına göre, yöneltilen sorulara cevaplar vermeye 15.45’te başladı. İmamoğlu’na “Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi. İfadenin başlangıcında, “Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusuna, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.” şeklinde yanıt verdi. İfadesi esnasında, İmamoğlu’na geçmişteki ihalelere katılıp katılmadığı soruldu. İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları, geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalelere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” diye yanıtladı.

İmamoğlu’na, tüm şüphelilerin fotoğrafları gösterildi ve bunları tanıyıp tanımadığı soruldu. İmamoğlu, “Burada bulunmamın yegâne sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi mücadele ve yasa sürecidir. Bu mücadelenin bir yargı tacizi biçiminde devam ettiğini belirtmek isterim.” ifadesinde bulundu. İfade tutanağına göre, 33 şirket yolsuzluk soruşturması kapsamına alındı. İmamoğlu, bu şirketlerle ilgili gerekli açıklamaları Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacağını söyledi. Ayrıca gizli bir tanık, İmamoğlu’nun oğlunun sınıf arkadaşına belediyelerden önemli ihaleler verildiğini iddia etti. İmamoğlu ise bu iddia hakkında, ayrıntılı açıklamayı savcılığa yapacağını bildirdi.

Gizli Tanık İddiaları ve İmamoğlu’nun Cevapları

Gizli tanığın beyanları üzerine yöneltilen iddialara İmamoğlu, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” yanıtını verdi. Gizli tanık, belediyenin reklam verdiği şirketlerin, belediye yöneticilerine rüşvet vermeden iş yapmadığını belirtirken, genel anlamda Murat Ongun’un arkadaşlarının iş aldığını ileri sürdü. İmamoğlu, başka bir tanığın iddialarına da benzer şekilde, “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” dedi. İfadesinde, bazı inşaat işleriyle ilgili detaylar soruldu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişilerin iddiaları hakkında bilgi alındı. İmamoğlu, MASAK raporunu görmeden sorulara net yanıt verirmenin imkânı olmadığını söyledi. Ayrıca, aile inşaat şirketlerinin faaliyetleriyle ilgili sorulara da yanıt vermedi. İmamoğlu, “Sorunun dayanağı MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için bu aşamada ayrıntılı bir bilgi verememekle birlikte söz konusu husus tamamen bir anonim şirketin yasal satışından ibaret olduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde bir ifade kullandı.