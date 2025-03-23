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Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklama Sonrası Mesaj

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ADLİYE SÜRECİ VE TUTUKLAMA

19 Mart’ta gözaltına alınarak dört gün sonra adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. Mali suçlar üzerindeki soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu, terör suçlamasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIM

Kararın açıklanmasının hemen ardından İmamoğlu sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İmamoğlu, “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…” ifadeleriyle destek çağrısı yaptı.

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