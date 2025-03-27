Ekrem İmamoğlu’nun Adaylığı ve Kurultay Onaylandı

CHP PARTİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI YAPTI

CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci gibi önemli konuları ele almak üzere olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, oy birliğiyle onaylandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ONAYLANDI

Parti Meclisi’nde 6 Nisan’da düzenlenecek “Olağanüstü Kurultay” kararı da tartışıldı. Meclis, 6 Nisan’da olağanüstü kurultay yapma kararını oy birliğiyle kabul etti.

ÖZGÜR ÖZEL 21 MART’TA DUYURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, partinin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. Özel, bu açıklamada “kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini” belirtti. Özgür Özel, “6 Nisan günü ben CHP’nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP’nin iradesine tazelemesine talibim” ifadesini kullandı. Ayrıca, “CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla ‘haydi işinize’ diyerek işimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

MAHKEMEDEN RET CEVABI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararının iptali için dava açmıştı. Mahkeme, 6 Nisan 2025’te yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.