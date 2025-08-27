Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Serbest Kaldı

ekrem-imamoglu-nun-avukati-serbest-kaldi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yapılan ‘yolsuzluk’ soruşturması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı süreçte, dün önemli bir gelişme yaşandı. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatı olan Nusret Yılmaz, ‘rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alındı.

POLİS EŞLİĞİNDE İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Gözaltına alınan avukat Nusret Yılmaz, polis eşliğinde İstanbul’a nakledildi. Bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Yılmaz, hastanedeki işlemlerinin ardından Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadesi alınan Nusret Yılmaz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

iPhone 17 İçin Geri Sayım Başladı!

iPhone 17'nin tanıtımı 9 Eylül'de gerçekleşecek. Cihazın özellikleri gün yüzüne çıktı, Türkiye'deki satışının ise sonbaharda başlayacağı duyuruldu.
Ekonomi

Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin durumunu değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda Türkiye ekonomisi üzerine kritik bilgiler paylaştı. Ekonomik durumu ve geleceğe yönelik beklentileri ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.