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Ekrem İmamoğlu’nun Babası Arazide Arama

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İMAMOĞLU AİLESİNE YÖNELİK ARAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen soruşturma çerçevesinde, 23 Mart’ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun mülküne arama gerçekleştirildi. Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri, saat 15.00 sıralarında araziye gitti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ekipleri, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra arazide yaklaşık 2 saat süreyle arama gerçekleştirdi. Aramanın ardından ekiplerin araziden ayrıldığı bilgisi verildi.

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