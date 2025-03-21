Ekrem İmamoğlu’nun Babası Hasan İmamoğlu Konuştu

İMAMOĞLU’NDAN BABA TAVSİYESİ

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun emniyetteki işlemeleri devam ederken, babası Hasan İmamoğlu, yaptığı açıklamada dikkat çeken noktalara değindi. Hasan İmamoğlu, yabancı ortaklıklar konusunda pek aktif olmadığını belirtirken, eski dostu Mehmet Cengiz ile olan ilişkisine de vurgu yaptı. İmamoğlu, “Malum nedenlerden uzun süredir aramazdı. Şimdi ben diyorum, böyle bir şey olursa Mehmet’e bakın, onunla beraberdik ticari hayatta ama Allah ona ‘Yürü kulum’ dedi benim öyle çok yükseklerde işim olmaz. Butik çalıştım, alnımın akıyla da hepsinden de çıktım. Allah’a şükür bundan da çıkacağım,” dedi.

KORKUSUZ BİR İNSAN

Hasan İmamoğlu, bu ülkenin kolay kazanılmadığını vurgularken, “Bu ülkeye de benim dedem, iki tane kardeşi şehit gitti. Yani o zaman ben soruyorum: Niye şehit oldular? Şimdi kalktık, şuraya bakar mısın? Rejim değiştirmek için neler yapılıyor. Ben 1960 ihtilalini ilkokulda yaşadım. 1980 ihtilalini yaşadım. Bir sürü darbe girişimleri de oldu. Ben böyle bir şey görmedim. 1960 ihtilâlinde ilkokul talebesiyken, bizi bağırttılar ‘Olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu?’ şarkılarını söylettiler. Halâ kınıyorum. Şimdi, iyi niyet-kötü niyet bilmem ‘Ben dedim oldu’ deyip Ahmet’i alın, Mehmet’i alın diyor. Niçin? Allah’tan başka kimseden korkum yok, korkumuz yok,” ifadelerini kullandı.

EKİP BİRLİĞİ VE TARIM ÜZERİNE

İmamoğlu, köylü geçmişine değinerek, “Allah’a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiç sıkıntı yok. Bu günlerde hayırlısıyla geçer.” dedi. Bu sözlerle, içinde bulunduğu durum karşısında güçlü durmaya devam edeceğini belirtti.