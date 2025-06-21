Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun Babasına Ait Arazi

ekrem-imamoglu-nun-babasina-ait-arazi

İMAMOĞLU’NUN BABASINA AİT ARAZİDE ARAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 Mart’ta tutuklanıp görevi bırakılan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri arama gerçekleştirdi.

JANDARMA EKİPLERİ ARAZİDE ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Bugün saat 15.00 civarında jandarma ekipleri ilgili araziye yöneldi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra arazide yaklaşık iki saat süren bir arama yaptı. Aramanın ardından ekiplerin araziden ayrıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı: 13 Yaralı

Pamukova'da yolcu otobüsü bir TIR'a çarparak kaza yaptı; 2'si ağır, toplam 13 kişi yaralandı.
Gündem

Fenerbahçe, Mourinho’nun 3 yıldızı istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimle yaptığı önemli toplantıda transfer gündemindeki Skriniar, Kostic ve Uğurcan Çakır isimlerini değerlendirdi. Taraftarlar bu gelişmeleri merakla takip ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.