Ekrem İmamoğlu’nun Babasına Ait Arazi

İMAMOĞLU AİLESİNE YÖNELİK OPERASYON
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Mart’ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait olan Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından arama faaliyeti gerçekleştirildi.
ARAMA FAALİYETİ DETAYLARI
Bugün saat 15.00 sıralarında arazideki güvenlik önlemleri alınarak jandarma ekipleri arama yapmaya başladı. Ekiplerin arazide yaklaşık olarak 2 saat boyunca arama yürüttüğü ve arama işleminin ardından ekibin alandan ayrıldığı bildirildi.