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Ekrem İmamoğlu’nun Diploması Geri Alındı

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN İPTAL KARARI

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu ve onunla aynı dönemde yatay geçiş yaptığı belirlenen 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine karar verdi. Yapılan açıklamada, “Araştırma Raporu’nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Üniversite yönetimi, 18 Mart 2025 tarihindeki toplantısında alınan karar doğrultusunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’nın sunduğu rapora dayanarak hareket etti. 1990 yıllarında Üniversite İşletme Fakültesi İngilizce programına yapılan usulsüz yatay geçişler incelendikten sonra, 38 kişiden 10’unun kaydı silindi. Geride kalan 28 kişiye yönelik iptal kararları da “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle alındı. Ayrıca, yatay geçişlerle ilgili daha geniş bir inceleme sürecinin devam edeceği belirtildi. Alınan kararların tüm belgeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilecektir.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır.” dedi. İmamoğlu, ayrıca “Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!” ifadeleriyle duruma olan tepkisini dile getirdi.

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