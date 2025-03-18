Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi mi?

ekrem-imamoglu-nun-diplomasi-iptal-edildi-mi

Metni analiz etmeden ve başlık oluşturmadan cevap veremem. Lütfen daha fazla bilgi verin veya başka bir soru sorun.

ÖNEMLİ

Gündem

Talisca’nın Kötü Performansının Sebebi Açıklandı

Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Anderson Talisca, beklenen başarıyı gösteremedi ve eleştirilerin merkezine yerleşti. Özellikle Samsunspor maçındaki düşük performansının sebepleri araştırılıyor.
Gündem

Halkbank’tan Kadınlara Yönelik STEM Projesi

Halkbank ve Habitat Derneği, BİGE projesiyle kız öğrencilerin STEM alanında yer almasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gelecek kadın teknoloji liderleri burada yetişecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.