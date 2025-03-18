2 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Gündem Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi mi? SON DAKİKA Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Konuşması Samsunspor’dan Fenerbahçe’yi Sinirlendiren Transfer Hedefi Atatürk Tartışması: “Bu Terbiyesizliği Kabul Etmiyorum” Zelenskiy’den Putin’e Sert Tepki Altın Fiyatlarında Rekor Yükseliş Devam Ediyor Metni analiz etmeden ve başlık oluşturmadan cevap veremem. Lütfen daha fazla bilgi verin veya başka bir soru sorun. ÖNEMLİ Gündem Talisca’nın Kötü Performansının Sebebi Açıklandı Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği Anderson Talisca, beklenen başarıyı gösteremedi ve eleştirilerin merkezine yerleşti. Özellikle Samsunspor maçındaki düşük performansının sebepleri araştırılıyor. Gündem Halkbank’tan Kadınlara Yönelik STEM Projesi Halkbank ve Habitat Derneği, BİGE projesiyle kız öğrencilerin STEM alanında yer almasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gelecek kadın teknoloji liderleri burada yetişecek. Daha Fazlası! Çankırı’da Taciz İddiası Sonrası Silahlı Kavga 2 dakika ÖNCE Motosiklet Sürücülerine 395 Bin TL Ceza 2 dakika ÖNCE Bolu’da Kaçak Hükümlü Yakalandı 2 dakika ÖNCE Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı 2 dakika ÖNCE