Gündem

Ekrem İmamoğlu’nun İfadesi Alınıyor

ekrem-imamoglu-nun-ifadesi-aliniyor

Üzgünüm, bu isteğinizi yerine getiremiyorum.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu ve 48 Kişi Silivri’ye Götürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 48 kişi Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.
Gündem

Ekrem İmamoğlu Silivri’ye Gönderildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 48 kişi Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.