Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’ne Götürüldü

İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı ve 48 şüpheliyle birlikte Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik “yolsuzluk” ile “terör” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı’ndaki işlemleri tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 48 şüpheli suçlardan, ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘rüşvet almak’, ‘irtikap’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından tutuklandı. Şüphelileri taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıktıktan sonra Silivri Cezaevi’ne ulaştı.