Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’ne Nakledildi

İMAMOĞLU VE 48 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. İmamoğlu ile birlikte 48 şüpheli Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ile “terör” iddiaları çerçevesinde başlatılan soruşturma sonucu, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmalarına karar verilen 48 şüphelinin İstanbul Adalet Sarayı’ndaki işlemleri tamamlandı.

SİLİVRİ CEZAEVİ’NE SEVK

“Suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlardan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’ndan çıkarak 3 minibüsle Silivri Cezaevi’ne ulaştı.