Ekrem İmamoğlu Silivri’ye Gönderildi

İKİ YILDAKİ OPERASYON VE ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik gerçekleşen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak 48 diğer şüpheliyle birlikte Silivri Cezaevi’ne götürüldü.

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI VE CEZAEVİNE GÖZALTI

İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılan işlemler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik “yolsuzluk” ve “terör” iddialarına dair soruşturma sonrasında tamamlandı. Nöbetçi hakimlik, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 48 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

SİLİVRİ CEZAEVİ’NE GÖTÜRÜLÜŞLERİ

‘Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 48 kişi, suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarıyla tutuklandı. 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı’ndan hareket ettikten sonra Silivri Cezaevi’ne ulaştı.