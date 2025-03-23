Ekrem İmamoğlu Yolsuzluktan Tutuklandı

GÖZALTINA ALMA VE TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İmamoğlu hakkında çıkarılan kararın altında, “Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir.” ifadeleri yer aldı. İmamoğlu ve beraberindeki 90 kişi, Vatan Emniyet Müdürlüğü’nden 14 minibüs eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye ulaşmadan önce yoğun güvenlik önlemleri alındı.

IDDIALAR VE İFADELER

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu, ‘suç örgütü kurma’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet almak’ gibi suçlamalarla hakimliğe sevk edildi. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise İmamoğlu’nun yanı sıra diğer isimler de “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamalarına maruz kaldı. İfade işlemleri saat 21.00’de başladı ve İmamoğlu’nun savcılık sorgusu gece geç saatlerde tamamlandı. İmamoğlu, suçlamaların herhangi birini kabul etmediğini belirtti.

İmamoğlu, suçlamalarına yönelik ifadesinde, “2018’de Millet İttifakı adayı oldum” diyerek, ‘Kent Uzlaşısı’nın DEM Parti söylemi olduğunu ifade etti. Açıklamalarında, kendisinin bu yapı ile ilgili herhangi bir bağlantısı olmadığını belirtti. Ayrıca, öznel bir bakış açısıyla yapılan soruşturmaların, kasıtlı bir itibarsızlaştırma süreci olduğunu öne sürdü.

YARGIYI ETKİLEYEN SÜREÇLER

İmamoğlu, “İlçe Seçim Kurulu ve YSK’ya bildirilen listelerde bu isimler bulunmasına rağmen bu tespitin yapılmayıp, bu soruşturma süreçlerinin başlatılmasını yargı üzerinden bir siyasi müdahale” olarak değerlendirdi. Ayrıca, kamu görevlilerinin geçmişleriyle ilgili denetimlerin zamanında yapılmadığını vurguladı. Gizli tanık ifadelerini reddettiğini ve bunların yalan ifadeler olduğunu söyleyerek, “Yüce Türk yargısının böyle bir yöntemi tercih etmesini kınıyorum.” ifadelerini kullandı.

İDDİALAR VE SAVUNMA HATIRLATMALARI

Öte yandan, gizli tanıkların toplantılar ve kişilerle ilgili beyanlarının, yaşanan süreci etkileyen unsurlar arasında olduğunu belirten İmamoğlu, “Kendi ticari hayatlarıdır” olarak nitelendirdiği kişilerin varlıklarıyla ilgili bilgi sahibi olmadığını dile getirdi. Ayrıca toplumda oluşan bu süreçlerin hukuk ve adalet duygularını sarstığını ifade etti.

Son sözlerinde, “Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedeledi” diyerek, yürütülen soruşturmaların içinin dolu olmadığını belirtti. “Milletimiz bunu görmektedir. Ve adalet yerini bulacaktır.” diyerek savunmasını sonlandırdı.