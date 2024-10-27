“El Clasico’da Mbappe Ofsayt Rekoru”

BARCELONA EL CLASICO’DA GALİP GELDİ

Barcelona, La Liga’nın 11. haftasında deplasmanda Real Madrid’i 4-0 yenerek sezonun ilk El Clasico’nu kazanmış oldu. Bu zafer, Barcelona için oldukça önemli bir başarıyı temsil ediyor.

MBAPPE OFSAYTA TAKILDI

Real Madrid’in star oyuncusu Kylian Mbappe, dün akşam El Clasico’da tam sekiz kez ofsayta düşerek La Liga tarihinin son 15 yılında en fazla ofsayta takılan oyuncu konumuna geldi. Bu durum, Mbappe’nin izleyiciler ve futbol otoriteleri nezdinde dikkat çekmesine neden oldu.

GOLLERİ İPTAL OLDU

Ayrıca, Fransız futbolcu kariyerinde ilk defa sekiz kez ofsayta düşerken, maçtaki 2 golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Böylece, Mbappe, 2009’dan beri bir La Liga maçında en fazla ofsayta düşen oyuncu unvanını elde etti.