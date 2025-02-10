Elan Ricardo Beşiktaş’ta Forma Giyecek

GENÇ FUTBOLCU ELAN RICARDO BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTI

Kolombiya’da CD La Equidad takımında forma giyen 20 yaşındaki Elan Ricardo, Beşiktaş ile anlaştı. Geleceğin Messi’si olarak anılan bu genç futbolcu, orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. La Equidad’ın alt yapısında keşfedilen Elan Ricardo, geçtiğimiz yıl A takıma yükselerek profesyonel kariyerine adım attı.

AVRUPA’DAN TEKLİFLER ALDI

A takımda gösterdiği başarılı performans sonucunda Ricardo’ya Avrupa’dan çeşitli teklifler gelmişti. Ancak takımı, bu genç yeteneği satmaya sıcak bakmamıştı. Beşiktaş’ın, rakiplerine nazaran genellikle deneyimli futbolcular tercih etmesi, Elan Ricardo’nun Türkiye’ye transferini sürpriz bir durum haline getirdi.

PERFORMANS BEKLENTİLERİ

Şimdi en büyük merak, Elan Ricardo’nun Beşiktaş’ta nasıl bir performans sergileyeceği. Futbolseverler, bu genç yeteneğin ligdeki etkisini ve takıma yapacağı katkıyı takip edecek.