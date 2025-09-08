Elazığ’da 2 Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

OLAY YERİ VE TARTIŞMA

Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde bir olay yaşandı. Burada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

YARALANMA VE ZARAR

Bu kavga sırasında 1 kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki bir otomobile ve çevredeki bir iş yerinin camlarına da isabet etti.

SAĞLIK VE POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi ediliyor. Aynı zamanda kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.