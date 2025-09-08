Gündem

Elazığ’da 2 Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

elazig-da-2-grup-arasinda-kavga-1-yarali

OLAY YERİ VE TARTIŞMA

Nailbey Mahallesi General Hakkı Talay Caddesi’nde bir olay yaşandı. Burada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

YARALANMA VE ZARAR

Bu kavga sırasında 1 kişi pompalı tüfekle bacağından yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki bir otomobile ve çevredeki bir iş yerinin camlarına da isabet etti.

SAĞLIK VE POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi ediliyor. Aynı zamanda kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Kaza

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde freni boşalan iş makinesi yokuştan inerek önce iki araca, ardından bir binanın duvarına çarptı. Olayda, 4 kişi yaralandı.
Gündem

Diyarbakır’da Kontrolsüz Araç Kazası

Diyarbakır-Silvan kara yolunda kontrolsüz bir şekilde yola çıkan kamyonet, bir otomobile çarparak karşı yola savurdu. Kazada yaralanan olmadı, ancak araçlarda hasar meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.