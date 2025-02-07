Elazığ’da Anneler Yangın Söndürme Eğitimi Aldı

EĞİTİMLER YANGINLA MÜCADELEDE ANNE BİLİNÇLİLİĞİNE YÖNELİK

Elazığ’da annelere evlerinde karşılaşabilecekleri yangınlarda etkili müdahale için hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Elazığ Belediyesi ve Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi tarafından hayata geçirilen “Bilinçli Anneler Bilinçli Yarınlar” projesi altında, “Yangın kader değildir” sloganıyla yangınlar için anneler hedef kitle olarak belirleniyor. Teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığıyla yangınlara karşı dirençli bir toplum yaratılması planlanıyor. Kursa katılan 70 anneye, uzman itfaiyeciler tarafından yangın öncesi alınacak önlemler, yangın anında yapılması gerekenler, panik ve kriz yönetimi gibi hayati konular aktarılıyor.

ANNELER KONUSUNDAKİ BİLİNÇLENME, TOPLUM İÇİN DE BİR ADIMDIR

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annelerin yangınlara karşı bilinçlenmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade etti. Son dönemlerde ev yangınlarında meydana gelen artışa dikkat çeken Eğit, bu durumu önlemek amacıyla benzer çalışmaların artması gerektiğinin altını çizdi. Eğit, “Yangınlar konusunda annelerimizi bilinçlendirmek istedik. Annelerin bilinçlenmesi, toplumun bilinçlenmesi anlamına geliyor.” şeklinde konuştu. Kapsamlı bilgiler verdiklerini vurgulayan Eğit, şu ana dek 70 anneye eğitim sağladıklarını ve hedeflerinin tüm annelere ulaşmak olduğunu belirtti.

KATILIMCILAR EĞİTİMİN FAYDALARINI PAYLAŞTI

Eğitime katılan iki çocuk annesi Esra Aras (49), aldıkları eğitimi son derece değerli bulduğunu belirterek, “Çok güzel bir eğitim oldu. Eğitimde bildiğimizi zannettiğimiz eksiklerimiz olduğunu fark ettik. Uzman itfaiye personelimiz anlatınca daha iyi kavradık.” dedi. Yangının önemini vurgulayan Aras, “Yangının olmaması için almamız gereken tedbirleri dikkatlice dinledik. Elektrik prizlerine fazla yüklenmememiz ve kızaran yağa asla su ile müdahale etmememiz gerektiğini öğrendik.” diye ekledi. Ayrıca yangının oksijenle bağını kesmenin önemini anladıklarını ve yangın çıkması durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerini ifade etti. Üç çocuk annesi Meryem Can (47) da eğitimin kendilerine büyük fayda sağladığını ve herkesin bu eğitimlerden faydalanması gerektiğini söyledi. Neslihan Karlıdağ (52) ise üç çocuk annesi olarak eğitimin verimliliğini yüksek bulduğunu dile getirdi.