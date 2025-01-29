Elazığ’da Camide Torpil Atıldı, Kaçtı

ELAZIĞ’DA CEMATİ RAHATSIZ EDEN OLAY

Elazığ’da bulunan bir camide bir çocuk, cemaat namaz kılarken içeri girip torpil attı ve ardından kaçtı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

CAMİ İÇERİSİNDE GERİCİ HAREKETLER

Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Kışla Camii’nde cemaat ikindi namazını kılarken, bir çocuk camiye girip çakmakla yaktığı iki torpili attı. Torpilin biri patlarken, şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Namazı bırakmak zorunda kalan cemaatten bazı bireyler, yanan halıyı su ile söndürmeye çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASI VE İHBAR ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay, güvenlik kamera görüntülerine yansırken, durumu fark eden kişilerin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması amacıyla çalışmalar başlatıldı.