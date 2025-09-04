Elazığ’da Konut Çalışmaları Devam Ediyor

DEPREMZEDELERE KONUT YAPIMI HIZLA DEVAM EDİYOR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşması için çalışmalar hızla ilerliyor. 24 Ocak Elazığ depreminin ardından, kent genelinde 24 binden fazla konutun inşası tamamlanarak, sahiplerine teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA YENİ KONUTLAR YÜKSELİYOR

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da, evlerini kaybeden vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifi doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonuyla deprem konutları hızla yükseliyor. 2020 ve 2023 depremleri sonrası toplam 36 bin 557 hak sahibi evlerine yerleştirilirken, 5 bin 898 konutun yapımı devam ediyor. Yıl sonuna kadar konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

AĞIR HASARLI BİNA TESPİTİ YAPILDI

Elazığ’ın 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan depremlerden zarar gören birçok yapıya sahip olduğu bilgisini veren Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, “2020 depreminden sonraki hasar tespit çalışmalarında ve 2023’teki çalışmalarda 51 bin 939 civarında ağır hasarlı yapı tespit edildi. Buna istinaden yapılan hak sahipliği çalışmaları doğrultusunda 33 bin 893 hak sahipliği AFAD Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Şu an itibarıyla konut inşaatlarımız süratle devam ediyor ve 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Kırsalda ve kentte konut üretimimiz sürüyor ve 5 bin 898 konutun inşaatı devam ediyor. Bunlarda da fiziki gerçekleşme yüzde 75 seviyesinde. Kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar mevcut hak sahiplerinin tamamına konutlarını teslim etmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜM HAK SAHİPLERİNE TESLİMAT YAPILACAK

6 Şubat 2023’de meydana gelen büyük depremden sonra 11 ilin ciddi şekilde hasar gördüğüne de dikkat çeken Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu depremler sonrası Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için 453 bin konutun yapılması hedeflendi. Geçtiğimiz ay itibariyle 250 bininci konutun kuraları çekildi ve her ay 50 bin konutun kura çekimi yapılacak. 6 Eylül’de 11 ilimizde kura çekimi gerçekleşecek. Elazığ’da da kentsel alanda bekleyen bin 400 civarında hak sahibi bulunuyor. Onların kurasını çekmeyi planlıyoruz. Her ay devam edecek kura çekimleriyle yıl sonuna kadar tüm afetzede vatandaşlarımıza konut teslim etmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.