Elazığ’da Konut Yapımı Devam Ediyor

DEPREMZEDELERE KONUT TODAĞI HIZLANIYOR

Elazığ’da 24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedelerin yeni evlerine kavuşması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 24 Ocak Elazığ depreminin hemen ardından, kent genelinde 24 binden fazla konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN TALİMATIYLA YENİ İNŞAATLAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un koordinasyonunda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen Elazığ’daki vatandaşların da yeniden evlerine kavuşmaları için deprem konutları yapımı hızla devam ediyor. Her iki depremin ardından toplamda 36 bin 557 hak sahibi Elazığ’da evlerine yerleştirilirken, 5 bin 898 konutun inşaatı sürüyor. Yıl sonunda konutların tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

AĞIR HASARLI BİNALARIN SAYISI ARTMAKTA

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Cafer Giyik, 2020 ve 2023 depremlerinin ardından sayısız hasarlı yapı bulunduğuna dikkat çekti. Giyik, “2020 depreminden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında ve 2023 yılında yapılan incelemelerde yaklaşık 51 bin 939 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bu kapsamda AFAD Müdürlüğü tarafından 33 bin 893 hak sahipliği belirlendi. Konut yapımına hızlı bir şekilde başladık ve şu an itibariyle 36 bin 557 konutu hak sahiplerine teslim ettik. İnşaatlarımız hem kırsalda hem de kent merkezinde devam ediyor ve 5 bin 898 konutun inşaatı yüzde 75 seviyesinde ilerliyor. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibi kalmaması için çalışmalarımız sürüyor.” dedi.

TÜM HAK SAHİPLERİNE YIL SONUNA KADAR TESLİMAT YAPILACAK

6 Şubat 2023 depreminin ardından 11 ilde önemli hasar meydana geldiğini vurgulayan Giyik, “53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Cumhrubaşkanımızın direktifleri doğrultusunda afetzedelerin sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için 453 bin konut yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz ay, 250 bininci konutun kuraları çekildi ve her ay 50 bin konutun kuralarının çekilmesi bekleniyor. Elazığ’da kentsel alanda bekleyen 1,400 civarında hak sahibimiz var ve onların kurasını çekmeyi planlıyoruz. Her ay düzenleyeceğimiz kura çekimleriyle yıl sonuna kadar tüm bekleyen afetzede vatandaşlarımıza konut teslimi yapılacak.” şeklinde konuştu.