Elazığ’da Sıkışan TIR Kurtarıldı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Olay, İstasyon kavşağında gerçekleşti. İş makinesi yüklü 23 HC 510 plakalı TIR, girdiği alt geçitte sıkıştı. Sürücü, TIR’ı kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

TRAFFIC EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri geldi. Ekipler, alt geçide giden yolları kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Sıkışan TIR’ı kurtarmak için de hemen çalışma başlatıldı.

TIR’IN KURTARILMASI

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından TIR’ın ve üzerindeki iş makinesinin lastiklerinin havası indirildi. TIR, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra alt geçit yeniden trafiğe açıldı.