Elazığspor’dan Burak Tolunay Sekin’e Vefa

MAÇIN GÖRÜNTÜLERİ VE TARAFTAR DESTEĞİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 23. haftasında Çimentaş Elazığspor, Menemen FK ile karşı karşıya geldi. İzmir’deki Elazığspor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini aldı. Maç öncesinde Elazığsporlu taraftarlar, sahada ısınan şehit Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin’i tribüne davet etti.

VEFA VE UNUTMAYI TEMSİL EDEN SLOGANLAR

Elazığsporlular, “Sen bize babanın emanetisin” sloganıyla vefa örneği gösterdi. Burak Tolunay Sekin, bu sıcak karşılamanın ardından tribüne giderek taraftarları selamladı. FETHİ SEKİN KİMDİR? Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1995’te Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan mezun olarak polislik mesleğine adım attı. İlk görevi Kilis’te başlayan Sekin, 1999 yılında Bingöl’e tayin oldu ve burada 3 yıl görev yaptı. 2002 yılında İzmir’e atanan Sekin, bu şehirde 15 yıl boyunca çalıştı ve tüm Türkiye’ye “kahraman” olarak adını duyurdu. Sekin, evli ve iki çocuk babasıydı.