Elektrik Arıza İhbarı E-Devlet’ten Yapılacak!

Türkiye’de elektrik hizmetlerinde önemli bir değişim başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” artık e-Devlet üzerinden kullanılabilir hale geldi. Bu yenilik ile vatandaşlar, elektrik kesintileri, şebeke arızaları ve sokak aydınlatması ile ilgili sorunları kolaylıkla ve hızlı bir şekilde bildirebilecek. Böylece zaman kaybı ve bürokratik işlemler azaltılacak.

UYGULAMANIN GELİŞİMİ

Aslında bu uygulamanın temelleri 2019 yılına atıldı. O dönemde yalnızca sokak lambasındaki arızaları bildirmek amacıyla “Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması” devreye girmişti. Ancak artan talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygulama kapsamlı bir şekilde geliştirildi. Bugün, yalnızca aydınlatma sorunlarını değil, her türlü elektrik kesintisi ve arıza ihbarını içeren bir sistem haline geldi. E-Devlet entegrasyonunun tamamlanmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı.

Elektrik Arıza İhbarı NASIL YAPILIR?

Elektrik arıza ihbarı yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. e-Devlet Kapısı’na giriş yapın. (T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş sağlayabilirsiniz.)

2. “Elektrik Arıza İhbar Uygulaması” sekmesini aratıp seçin.

3. Açılan ekrandan “Kesinti”, “Arıza” ya da “Aydınlatma Sorunu” seçeneklerinden uygun olanı işaretleyin.

4. İhbarı yapacağınız il, ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini girin.

5. Sorunun detayını açıklama kısmına yazabilir, isterseniz fotoğraf ekleyebilirsiniz.

6. İşlemi tamamlayarak bildiriminizi TEDAŞ sistemine gönderin.

Bu uygulama, elektrik arıza ihbarlarını kolaylaştırarak, vatandaşların yaşadığı sorunları hızla çözmeyi hedefliyor.